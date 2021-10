Britse supermarkten gebruiken foto’s om lege schappen te camoufleren

Het is een raar gezicht dat doet denken aan Oostbloklanden in de vorige eeuw. Geen verse groenten in de schappen maar slechts foto’s van die producten. Een plaatje is waar Britse consumenten het mee mogen doen nu de supermarkten met steeds meer tekorten kampen, mede als gevolg van de Brexit en de daaruit voortvloeiende problemen.

Tesco have the fake asparagus out this morning pic.twitter.com/QokEJGs81W — 👻🦇🎃Patrick-or-Treat Dalton 💀🎃🦇 (@shitlondon) October 22, 2021

De praktijk beperkt zich niet tot verse groenten. De tekorten doen zich ook voor bij andere producten, van sinaasappels tot wijn en wasmiddelen. Op Twitter wordt de draak gestoken met de methode om de lege schappen te verhullen. Overigens is een deel van de schappen ook leeg omdat supermarkten hun assortiment verkleinen. Een retail specialist verklaart in The Guardian dat veel van de grote winkels tegenwoordig te groot zijn.

Groot-Brittannië kampt door het weren van arbeidsmigranten met een ernstig tekort aan truckers en personeel in de voedselproductie. Bij de havens ontstaan grote problemen en vertragingen omdat er hausse aan leveringen is in verband met Kerst en die door de Brexit leiden tot opstoppingen. Groot-Brittannië wil onder het motto take back control immers geen gebruik meer maken van het vrije verkeer binnen de EU. Ze raken niet alleen hun leveranties kwijt maar ook de controle over de aanvoer. Wat overigens werd voorspeld door de tegenstanders van de Brexit.

Supermarkt Tesco ontkent dat de foto’s te maken hebben met achterstallige leveringen. Supermarkten hebben hun aanbod teruggebracht om efficiënter te kunnen werken en zo de kosten te drukken. Dat zou een gevolg zijn van de komst van Europese supermarkten als Aldi en Lidl die veel minder producten aanbieden tegen lagere prijzen. Volgens The Guardian zijn dat soort afslankoperaties wel in een stroomversnelling geraakt door de Brexit en de coronacrisis. Producten die minder goed verkopen zijn geschrapt om de beschikbare vrachtwagens te vullen met veelgevraagde producten.

Wales Online schrijft dat het probleem van de tekorten zichzelf versterkt. Uit angst met Kerst zonder voldoende eten te zitten gaan consumenten steeds meer hamsteren.

Het probleem beperkt zich niet tot supermarkten. Scholen bijvoorbeeld hebben steeds meer moeite hun leerlingen van maaltijden te voorzien, bleek al eerder deze maand.

