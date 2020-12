Britse tv-zender baart opzien met deepfake-toespraak koningin Elizabeth

Het Britse Channel 4 is in eigen land in opspraak geraakt vanwege een vervalste kerstboodschap van koningin Elizabeth. Voor de video is gebruik gemaakt van deepfake-technologie waardoor nauwelijks zichtbaar is dat het niet de echte koningin is die de toespraak houdt.

In de Channel 4-video, die is ingesproken door actrice Debra Stephenson, blikt de koningin terug op 2020. Het jaar waarin kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan het land verlieten en zoon prins Andrew nauwe banden bleek te hebben met Jeffrey Epstein. Ook is te zien hoe de koningin een dansje opvoert op sociaal netwerk TikTok.

Volgens Channel 4 is de video een waarschuwing voor de gevaren van nepnieuws in het digitale tijdperk waarin ‘we niet langer op onze eigen ogen kunnen vertrouwen’. Maar verschillende experts zijn van mening dat de nieuwszender ernstig overdrijft door te doen of deepfakes inmiddels gemeengoed zijn geworden. De video wordt op Eerste Kerstdag uitgezonden, tegelijk met de echte kersttoespraak van de koningin op de BBC.