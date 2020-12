Britse variant coronavirus opgedoken op basisschool in regio Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn vijf gevallen bekend van de zeer besmettelijke Britse corona-variant. Dat meldt RTV Rijnmond. Vrijdag werd het eerste geval ontdekt. Alle vijf de besmettingen zijn gelinkt aan één basisschool.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de situatie op de school onderzocht wordt. De besmette personen zijn zowel leerkrachten als leerlingen. Het is niet bekend om welke school het gaat. Rijnmond laat weten: ‘Ook wordt bekeken hoe de besmetting op de school is gegaan, omdat de verspreiding anders lijkt te zijn dat voor zover bekend was bij dit coronavirus.’

De Britse mutatie is inmiddels bij elf personen in Nederland vastgesteld. In Groot-Brittannië zelf lijkt inmiddels weer een nieuwe variant te zijn opgedoken, een die mogelijk is meegenomen door reizigers uit Zuid-Afrika. Het Britse OMT heeft inmiddels het advies afgegeven om in januari in elk geval de middelbare scholen gesloten te houden.