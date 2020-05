Britse wetenschappers adviseren lockdown te beperken tot 70plussers

Onderzoekers van de Edinburgh University hebben de Britse regering geadviseerd over te gaan tot een strategie van ‘opdelen en afschermen’ om de lockdown te kunnen opheffen. Het komt er op neer dat alle burgers van 70 jaar en ouder zich aan de lockdown moeten blijven houden, terwijl de rest meer bewegingsvrijheid krijgt. Het Verenigd Koninkrijk is inmiddels met 30.000 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen land in Europa.

“De strategie werkt doordat de inspanningen om Covid-19 onder controle te krijgen zich concentreren op het deel van de bevolking dat de meeste bescherming nodig heeft,” verklaart epidemioloog Mark Woolhouse tegenover The Guardian. “Het is een gemene ziekte die we zoveel mogelijk onder controle willen krijgen maar het is ook weer niet zo gemeen voor 80 procent van de bevolking dat we op basis daarvan ooit overwogen zouden hebben het hele land plat te leggen om het te kunnen beheersen.”

70-plussers zouden verzorgers toegewezen krijgen en nog met familieleden contact mogen hebben. Die zouden dan wel elke dag getest moeten worden. Verder hebben ze geen bewegingsvrijheid, terwijl 60 procent van de bevolking die dan juist wel zou kunnen krijgen.

Het voorstel is aangeboden aan de regering maar nogal wat politici zijn er huiverig voor. Belangengroepen beschouwen de voorgestelde maatregel als discriminatie. Veel mensen van boven de 70 zijn kerngezond en zorgen beter voor zichzelf dan mensen uit andere leeftijdgroepen, constateren critici. De regering heeft nog geen beslissing genomen.

cc-foto: kaysgeog