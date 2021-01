Britten beginnen Brexit te voelen, worden geweigerd aan Europese grenzen

Britse reizigers merkten de weekend al de gevolgen van de gesloten grenzen waar een minieme meerderheid van hun landgenoten zo naar verlangde. Terug naar huis na een kerstverblijf bij familie en vrienden zijn ze na de Brexit in Europese landen ineens niet meer zomaar welkom. De splendid isolation blijkt weinig geneugten te kennen voor hen.

Een deel van de 300.000 Britten die in Spanje wonen bijvoorbeeld merkte dit weekend dat ze niet meer naar huis konden vliegen. Vliegtuigmaatschappijen wilden hen op vliegveld Heathrow niet aan boord laten omdat hun reisdocumenten en verblijfspapieren na 1 januari niet meer geldig zouden zijn. De Britse ambassade klaagde dat dit niet zou moeten gebeuren en de Spaanse autoriteiten spraken van een misverstand dat snel uit de wereld geholpen werd. Spanje verbood Britten al vanaf de toegang tot het land in verband met de Britse variant van het coronavirus maar mensen die in Spanje woonachtig zijn vallen niet onder die beperking.

Nederland hanteert die regel ook. Bij The Guardian was maandag een van de meest gelezen artikelen het verhaal dat Britten op Schiphol werden teruggestuurd omdat ze niet meer de voordelen van EU-lidmaatschap genieten. Sinds Groot-Brittannië geen deel meer uitmaakt van de EU zijn alleen nog noodzakelijke reizen toegestaan naar de nu 27 lidstaten. Ook mensen die geen negatief testresultaat voor het coronavirus of bewijs dat ze in Nederland wonen konden overleggen werd de toegang geweigerd. Hetzelfde gebeurde in Duitsland. Onder de geweigerden iemand die “een bezoekje aan Amsterdam” wilde brengen en een wintersporter die op weg was naar Spanje.

In de haven van IJmuiden ontstonden ongebruikelijke wachtrijen bij de ferry's, meldt NH Nieuws:

Wie van uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland wil, moet een negatieve covid-testuitslag kunnen laten zien. “Kennelijk was niet iedereen daarvan op de hoogte”, zegt de vrouw. “Er ontstonden pittige discussies aan de balie, maar het heeft bijna geen vertraging opgeleverd.” Vertraging ontstond er wél bij de afhandeling in IJmuiden. Auto’s werden daar grondig onderzocht, honden snuffelden gretig door kofferruimtes. De douane had veel mensen op de been om te zorgen dat de nieuwe situatie zo soepel mogelijk verliep. “Je kan veel zeggen”, aldus een woordvoerder van de douane, “maar niet dat we te weinig mensen hadden. We waren goed voorbereid.”

In Zweden werden Britten ook teruggestuurd. Zij die daar geen gehoor aan gaven, waaronder een docent, werden 24 uur vastgehouden op de luchthaven. Anderen die wel werden toegelaten merkten dat het reizen een stuk omslachtiger is geworden.

Ook in Italië werden de voormalig Europeanen de toegang geweigerd, waaronder academici die les geven aan Italiaanse universiteiten. Daarbij bleek het eveneens te gaan om misverstanden, nieuwe bureaucratische molens en andere ongemakken.

De belangenorganisatie British in Europe stelt in een verklaring dat al jarenlang gewaarschuwd is voor dit soort gevolgen. “De levens van de Britse burgers in de EU zijn de afgelopen vijf jaar in de war gegooid door beslissingen waar ze niets over te zeggen hebben gehad. Het is een ernstig probleem als mensen moeite hebben om thuis te geraken, ook al hebben ze het volste recht dat te doen. Als dit een indicatie is van de problemen die ons nog te wachten staan dan moeten de Britse regering, de lidstaten en de Europese Commissie dit serieus nemen en er voor zorgen dat onze rechten gewaarborgd zijn.”

Ook op andere terreinen zijn de gevolgen merkbaar. Zo merken Britse voetbalclubs dat het niet meer zo eenvoudig is Europese spelers aan te trekken, dan wel die op tijd op het veld te krijgen.

Er zijn ook Britten die het anders aanpakken: ze worden Europees staatsburger. Frankrijk heeft een speciale regeling in het leven geroepen voor buitenlandse zorgmedewerkers en John Spacey die in een verpleeghuis werkt maakt daar dankbaar gebruik van: “Vivre, et merci, La France.” Hij is zo eindelijk weer zelf in control.

