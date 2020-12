Britten en EU baren op kerstavond Brexit-akkoord

Net voor Kerstavond hebben de Britse regering en de Europese Commissie een akkoord over de Brexit bereikt. De overeenstemming komt aan het eind van vier jaar slopende onderhandelingen en net voordat op 31 december de deadline verstrijkt. Zo wordt voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari in een totaal isolement terechtkomt.

Het akkoord is tot stand gekomen na een vijfde telefonische vergadering tussen premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Von der Leyen verklaarde dat ze normaal gesproken blij is na het bereiken van een akkoord maar nu vooral opluchting voelde.

EU-onderhandelaar Michel Barnier sprak van een “dag van opluchting”. Hij benadrukte dat het akkoord grote veranderingen tot gevolg zal hebben omdat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de interne markt van de EU. De Raad van Europa en het Europees parlement moeten het akkoord nog goedkeuren.

NRC schrijft in een analyse:

De verwachting is dat het Britse parlement het magere akkoord zal goedkeuren omdat het nog altijd beter is dan een No Deal Brexit. Voor de EU kan het akkoord gunstig uitpakken omdat het een oefening is met grote landen als China en de VS:

In een persconferentie beweerde Boris Johnson dat het land nu weer de controle terug heeft. Hij verklaarde dat het land voor het eerst sinds 1973 weer zelf bepaalt wie er in de kustwateren mag vissen. Ook hoeft het land zich niet meer te houden aan uitspraken van het Europees Gerechtshof, aldus Johnson.

In het AD reageert Europarlementariër Kati Piri (PvdA):

De premier van Schotland, Nicola Sturgeon, greep de deal aan om voor het losscheuren van haar land uit het Verenigd Koninkrijk te pleiten. De Brexit krijgen de Schotten tegen hun zin opgelegd door de Engelsen en zal het land veel schade berokkenen.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020