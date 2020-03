Britten hamsteren supermarkten leeg uit coronavrees

Britten zijn uit coronapaniek aan het hamsteren geslagen. Als reactie daarop hebben veel Britse supermarkten nu limieten gesteld aan hoeveel producten er per persoon gekocht mogen worden. De rantsoenering geldt onder meer voor anti-bacteriële doekjes, handzeep, toiletpapier en medicijnen voor kinderen, maar ook voedsel zoals pasta.

Nadat het ministerie van Volksgezondheid het Britse publiek adviseerde ‘vooruit te plannen’ voor het geval ze in zelf-quarantaine moeten, ontstond er een run op boodschappen. Dat de voornaamste wetenschappelijk adviseur van de Britse overheid nog benadrukte dat er ‘geen enkele reden’ is tot paniekaankopen, kwam niet meer aan. Het gevolg: lange rijen lege schappen in de supermarkten. Zo heeft supermarktketen Tesco vrijwel geen pasta of geblikte tomaten meer en dreigen ook de houdbare melk, bleek, allerhande groente in blik en ontsmettingsmiddelen uitverkocht te raken. Tesco heeft nu voor veel van deze producten een limiet van maximaal vijf stuks per klant ingesteld.

In Nederland lijkt vooralsnog geen sprake te zijn van hamsteren, hoewel op veel plekken wel een run is ontstaan op handgels en -zeep. Op Twitter verschenen wel al enkele berichten waaruit blijkt dat sommige winkeliers uit voorzorg geneesmiddelen rantsoeneren.

De corona-angst lijkt toe te slaan. Zojuist iemand gezien die 10 doosjes paracetamol wilde kopen (500 tabletten). Personeel wilde er maximaal 3 verkopen om zo hamsteren te voorkomen. Er volgde een ongezellige discussie bij de kassa. — Dirk Kwakkel (@DirkKwakkel) March 9, 2020

Bronnen: The Guardian, Knack / cc-foto: wikipedia