Britten krijgen nieuw paspoort, in Polen gemaakt door Nederlands-Frans bedrijf

Britten krijgen vanaf volgende maand een nieuw blauw paspoort dat volgens critici vooral toegang gaat bieden tot lange rijen op Europese luchthavens. Het nieuwe ontwerp betekent een terugkeer naar de oude kleur van voor 1988 toen het Verenigd Koninkrijk net als andere Europese landen overgingen tot een uniform bordeauxrood paspoort dat verwerking aan de grens vlotter doet verlopen en beter beveiligd is tegen vervalsingen.

Volgens de Britse regering is het nieuwe paspoort zeer geavanceerd, met onder meer een harde pagina waar persoonlijke data digitaal is opgeslagen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, in The Guardian is het paspoort “een unieke kans onze nationale identiteit te herstellen”. Dat is opmerkelijk want volgens The Times wordt het paspoort gemaakt door het Nederlands-Franse bedrijf Gemalto en vervaardigd in een fabriek in Polen. Een Brits bedrijf dat de order van 310 miljoen euro, sorry 260 miljoen Britse pond, wilde bemachtigen bleek 50 miljoen pond duurder dan de Europese concurrent.

Volgens Edward McMillan-Scott, die lang in het Europees parlement zat, wordt het paspoort symbool voor de houding van de Conservatieven: isolationistisch, onwetend en zelfvernietigend. Hij wijst op de lange rijen waar Britten nu al op Schiphol in moeten aansluiten. Omdat het paspoort afwijkt kost de controle ervan aan de grens meer tijd. Een Brexiteer beklaagde zich eerder deze maand op Twitter dat hij nu in de rij moest staan op Schiphol: “Dit is niet de Brexit waar ik voor gestemd heb.”

Absolutely disgusting service at Schiphol airport. 55 minutes we have been stood in the immigration queue. This isn’t the Brexit I voted for. pic.twitter.com/QcSne9d4qW — Colin Browning (@ColinBrowning14) February 13, 2020

cc-foto: No10