Britten moeten weer roamingkosten gaan betalen bij reizen in Europa

Britten merken iedere dag de voordelen van een soeverein land dat buiten de EU-regels valt. Zo mogen de klanten van mobiele telecom provider EE binnenkort weer roamingkosten gaan betalen als ze naar Europa reizen. De provider had eerder, net als andere providers, nog bezworen dat daar geen sprake van zou zijn. Vanaf halverwege juli zijn abonnees om te beginnen 2,33 euro per dag kwijt als ze hun telefoon willen gebruiken in een EU-land.

De EU heeft op initiatief van de Nederlandse Eurocommissaris Neelie Kroes bepaald dat mobiele providers sinds 2017 geen extra kosten meer mogen rekenen voor verkeer binnen de Unie. Voor die tijd werden reizigers vaak onverwacht geconfronteerd met torenhoge rekeningen.

Britten vrezen dat andere providers de maatregel van EE zullen volgen. Het betekent dat ze in het buitenland weer aangewezen zullen zijn op wifi-verbindingen. EE wijst klanten er op dat ze tegen betaling een speciaal abonnement kunnen krijgen waarmee ze in Europa wel data kunnen verbruiken. Net als vroeger, toen volgens de Brexiteers alles beter was.

