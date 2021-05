Boris Johnson zet marine in bij visserijconflict met Frankrijk

Boris Johnson heeft twee marineschepen naar Jersey gestuurd vanwege een visserijconflict met Frankrijk. De Britten vrezen dat Franse vissers de haven van het Britse Kroonbezit willen blokkeren.

Het conflict tussen de twee landen spitst zich toe op de vraag wie er toegang krijgt tot de wateren rond het Kanaaleiland dat vlak voor de Franse kust ligt. Vorige week kwamen de Britten met nieuwe regels voor het gebied rond Jersey. Daardoor mogen Franse vissers minder lang in de wateren blijven en mogen ze er ook minder soorten vis vangen.

Dinsdag waarschuwde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Annick Girardin dat Frankrijk de stroomvoorziening op Jersey zal uitschakelen als Franse vissers niet in de buurt van Jersey mogen komen. In het NOS Radio 1 Journaal zei correspondent Frank Renout:

Parijs vindt de kwestie totaal onaanvaardbaar. In het kader van de brexit zijn afspraken gemaakt over visserij. Die worden volgens Parijs nu eenzijdig aangepast en dat accepteren ze niet.

Afspraken over visserijrechten waren een van de grootste struikelblokken bij het sluiten van een Brexit-akkoord. Nadat dat akkoord eind vorig jaar op de valreep werd gesloten, bleek de Britse minister van Visserij Victoria Prentis de visserijparagraaf niet te hebben gelezen. Ze had het te druk met de voorbereidingen voor Kerst.

