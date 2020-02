Britten verklaren coronavirus tot ernstige bedreiging volksgezondheid

De Britse regering verklaart dat besmetting met het coronavirus een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Het risiconiveau is verhoogd van laag naar matig. De definitie geeft de regering meer mogelijkheden de ziekte te voorkomen en te bestrijden. The Guardian onthult dat er nu acht bevestigde besmettingen zijn in het land. Inmiddels raken er ook mensen besmet die nooit in China zijn geweest. Volgens het hoofd van de wereldgezondheidsorganisatie WHO kan dat “het topje van de ijsberg” zijn. Hij roept alle landen op tot maximale inspanningen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

Een Brit die in Singapore met het virus besmet is geraakt, zou contact hebben gehad met zeven anderen in drie verschillende landen die inmiddels ook ziek zijn geworden.

In Eindhoven zijn zondag met een speciale vlucht zes evacués gearriveerd. De NOS:

Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu thuis twee weken in quarantaine, om te voorkomen dat ze een eventuele besmetting aan anderen doorgeven.

Het Nederlandse rijksinstituut voor de volksgezondheid RIVM verklaart op de eigen website:

Achter de schermen wordt hard gewerkt om mogelijke patiënten in Nederland te identificeren en op te vangen. Daarbij houden we er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. We bereiden ons voor op een ernstig scenario, voor het geval de situatie toch ernstiger blijkt dan eerder was verwacht. Het heeft op dit moment weinig nut om bijvoorbeeld alle mensen die het land binnenkomen te controleren op koorts. We sporen dan vooral mensen op met griep en verkoudheid.

Vijf Nederlanders bevinden zich op een cruiseschip bij Japan waar de passagiers niet van boord morgen. Van de 3700 passagiers zijn er inmiddels 130 besmet.

De WHO heef een team van internationale experts naar Beijing gestuurd om de regering daar te helpen de crisis te bestrijden.

In China nadert het officiële dodenaantal inmiddels de duizend en zijn er nu 40.000 vastgestelde besmettingen. Chen Qiushi, een Chinese burgerjournalist die berichtte over de uitbraak is sinds donderdag spoorloos verdwenen. Ondertussen zijn miljoenen Chinezen maandag teruggekeerd naar hun werk nadat een verlengde nieuwjaarsvakantie is verstreken.

RIVM: Vragen & antwoorden nieuw coronavirus