Britten vragen zich af: Wat is er toch aan de hand in Nederland

Het broeit al tijden in Nederland. Sinds de coronalockdowns, al dan niet intelligent, neemt het aantal protestacties tegen de maatregelen toe. Ook de gewelddadigheid van die acties neemt een vlucht. Van massa-bijeenkomsten in stadscentra en het belagen van hulpverleners, tot rellen na het ingaan van de avondklok en het in brand steken van GGD-teststraten. Complotsekte QAnon heeft in Nederland inmiddels een relatief grote aanhang. Gaat het werkelijk om de onvrede tegen de covid-maatregelen, of is er meer aan de hand? Het BBC-programma Newsnight probeert antwoord op die vraag te vinden en sprak daarvoor onder meer met Bij1-leider Sylvana Simons, PVV-leider Geert Wilders en sekteleider Willem Engel.

Video niet te zien? Klik hier.