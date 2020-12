Britten zetten militaire vliegtuigen in voor transport coronavaccins tijdens Brexit-chaos

De Britse regering gaat militaire transportvliegtuigen klaarzetten om tientallen miljoenen doses vaccin aan te voeren vanuit de fabriek in België. De vliegtuigen worden achter de hand gehouden om te voorkomen dat de levensreddende middelen vastlopen in de extreme vertragingen die volgens verwachting na de Brexit zullen optreden in de havens. De autoriteiten hebben de tot nu toe geheime plannen bevestigd tegen de Britse zondagskrant The Observer. De vliegtuigen zouden de vaccins moeten afleveren in de buurt van distributiecentra om zo min mogelijk tijd te verliezen. Er zijn inmiddels al 800.000 doses verscheept via de Kanaaltunnel. Na 1 januari moeten er nog 35 miljoen stuks geïmporteerd worden.

De inzet van vliegtuigen laat eens te meer zien dat de regering rekening houdt met ernstige verstoringen van het verkeer in havens en op vliegvelden als gevolg van de naderende Brexit, ongeacht of er een akkoord komt. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen overlegt dezer dagen persoonlijk met de Britse premier en Brexit-activist Boris Johnson om te trachten alsnog tot een akkoord te komen over de toekomstige verhoudingen tussen het afgescheiden eiland en het Europese machtsblok. Dat akkoord is grotendeels rond maar de Britten liggen dwars op het gebied van eerlijke concurrentie, waarbij voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld zwaar gesubsidieerde Britse bedrijven hun Europese concurrenten uit de markt kunnen prijzen, en toegang van Europese vissers tot de Britse wateren.

Er zijn na vier jaar onderhandelen nog 25 dagen te gaan voordat alle banden worden verbroken. Niemand heeft een idee wat er allemaal gaat gebeuren als er geen akkoord komt maar de verwachting is dat vooral de Britse economie harde klappen zal krijgen, met of zonder akkoord. Ook Nederland wordt vermoedelijk zwaar getroffen door het Brexit-avontuur.

cc-foto: Defence Images