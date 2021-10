Broekers-Knol brengt kabinet in problemen met vluchtelingenverzinsels

In Den Haag en ver daarbuiten wordt met ontzetting gereageerd op uitspraken van VVD-staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel). In een kritisch interview waarin haar falend opvangbeleid aan de kaak wordt gesteld, gaat ze steeds wilder om zich heen slaan. Iedereen behalve zijzelf krijgt de schuld: de gemeenten, de woningnood, en zelfs de vluchtelingen die ze verwijt dat ze hun land verlaten. “Ik denk ook dat je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land.” De interviewers merken op dat de Taliban precies hetzelfde argument gebruikt.

,,Ik vind het héél vervelend dat u dat nou zegt. Want het is iets wat je vaker ziet in de asielproblematiek. Bij Syrië was dat ook aan de orde. Een land kan het toch niet hebben als de hele intelligentsia deze kant op komt? Dat is best iets om heel goed over na te denken.”

Dat juist de intelligentsia groot gevaar loopt in dictatoriale regimes wil Broekers-Knol niet weten. In het interview beweert ze ook dat de 23.000 mails die Buitenlandse Zaken heeft ontvangen op een speciaal adres waar Afghanen die voor Nederland gewerkt op hebben zich konden kan leiden tot de komst 100.000 asielzoekers.

“Als die 23.000 mails allemaal van één persoon zijn, en die willen allemaal vaak hun gezin meenemen – maal vijf, reken ik altijd maar – zijn dat 100.000 mensen. Mijn eerlijke antwoord is nee. Dat kunnen we niet aan. Dat is problematisch. Mijn woordvoerder denkt nu vast: dat is niet handig om te zeggen. Maar ik vind gewoon dat je daar eerlijk over moet zijn.”

In werkelijkheid is nog steeds niet bekend om hoeveel mensen het gaat maar de bewering van de staatssecretaris is zwaar overdreven om niet te zeggen onzin. In Den Haag wordt dan ook met afkeuren gereageerd op de harteloze stemmingmakerij, schrijft het AD.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk zegt dat ‘zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin is’. ,,De aantallen zijn vele malen lager’’, laat hij weten. De CDA’er is ontstemd over de uitspraak van Broekers-Knol dat ‘je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land’. Boswijk: ,,Het lijkt mij niet verstandig om het frame van de taliban, over de braindrain, over te nemen. Het moet erover gaan dat mensen die voor ons gewerkt hebben en daardoor gevaar lopen, in veiligheid worden gebracht. Iedereen begrijpt ook dat het, vreselijk maar waar, niet met iedereen gaat lukken. Dit interview van de staatssecretaris zorgt alleen maar voor misleiding en weer een hoop ruis.’’

Ook de ChristenUnie is zeer ontstemd over de uitspraken van Broekers-Knol, die als medeverantwoordelijk bewindspersoon bleef zitten nadat de ministers Kaag en Bijleveld opstapten vanwege het falen van de regering ten opzichte van de Afghaanse medewerkers. Net nu de coalitie onderhandelingen begint over de vorming van een nieuwe regering.

Stsecr @ankiebroekers gebruikt zelfde argumentatie als de Taliban: vertrek van Afghanen die gevaar lopen ( en die NL hielpen) is niet goed want veroorzaakt “ brain drain” in #Afghanistan. Je moet maar durven.@vanwijngaardenj @KatiPiri @SalimaBelhaj @JaspervanDijkSP https://t.co/Q9hG0P8ejL — frans weisglas (@fransweisglas) October 2, 2021

PvdA-Kamerlid Kati Piri noemt de uitspraken hersenloos en harteloos.

Hersenloos en harteloos. Onze Afghaanse tolken in doodsangst achterlaten en dan de uitspraak ‘bezorg Afghanistan geen braindrain’. Ziek! pic.twitter.com/1qd942qgM7 — Kati Piri (@KatiPiri) October 2, 2021

Laura Bromet van GroenLinks wijst er op dat het gaat om het redden van mensen tegen te werken.

Het gaat over leven en dood van de Afghanen die de Nederlanders hielpen en de VVD spreekt over het gevaar van een ‘braindrain’……..

Het frustreren van het redden van mensen gaat gewoon door. https://t.co/dapAFSdBZx — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) October 2, 2021

De vraag is of wat Broekers-Knol beweert, gedeeld wordt door het hele kabinet. En zo nee, waarom ze dan op haar stoel kan blijven zitten.

Het kabinet spreekt met één mond en daarom moest Mona Keijzer vorige week weg. Deze kwaadaardige waanzin wordt u dus ook gebracht door alle kabinetsleden van CDA, CU en D66. pic.twitter.com/uruwh6Ypbt — Emile Affolter (@emileaffolter) October 2, 2021

Volt-Kamerlid Marieke Koekloek wil demissionair premier Mark Rutte aan de tand voelen over de misleidende uitspraken van de staatssecretaris.

.@ankiebroekers doet niet alleen uitspraken die de Taliban zelf ook doet, ze strooit ook weer met cijfers die niet kloppen. Ze doet zo Afghanen geen recht, maar ook haar ambt niet. Aangezien ze namens Kabinet spreekt, wil Volt ook toelichting van de @MinPres#Afghanishtan pic.twitter.com/iPJ1EP2o11 — Marieke Koekkoek (@KoekkoekMarieke) October 2, 2021

Wat een gruwelijk interview van @ankiebroekers in @ADnl vandaag over de door NL in de steek gelaten tolken en andere Afghanen die voor NL hebben gewerkt: Het overnemen van het narratief van de Taliban. Het weglopen voor verantwoordelijkheid. De leugens over aantallen. Draadje 👇 pic.twitter.com/VdsCmKIZaW — Sander Schaap (@sanderschaap) October 2, 2021