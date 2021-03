Brussel hernoemt Leopold II-tunnel naar zangeres Annie Cordy

Inwoners van de stad Brussel hebben ervoor gekozen de naam van de Leopold II-tunnel om te dopen in die van Annie Cordy. De 2,5 kilometer onder de stad doorlopende route is de langste tunnel van België. Er werd gezocht naar een nieuwe naam omdat de beruchte Belgische koning Leopold II (1835-1909), die het Afrikaanse grondgebied in Congo als persoonlijk eigendom beschouwde, verantwoordelijk is voor gruwelijke koloniale praktijken.

Daarnaast kampt Brussel, net als andere plaatsen, met het probleem dat straten, pleinen en bouwwerken hoofdzakelijk naar mannen vernoemd zijn. 43 procent van de Brusselse straten draagt de naam van een persoon, waarvan 93,9 procent mannen en slechts 6,1 procent vrouwen.

De overheid heeft in februari een verkiezing gehouden waarbij een stem uitgebracht kon worden op 15 geselecteerde vrouwennamen. Er werden 30.715 stemmen geteld. Annie Cordy, de zangeres en actrice die vorig jaar op 92-jarige leeftijd overleed en populair is onder Franstaligen, won met 22,59 procent. Semira Adamu, de Nigeriaanse asielzoekster die in 1998 tijdens deportatie om het leven werd gebracht door politieagenten, kreeg als tweede naam bijna 14 procent en Marie Curie, de Nobelprijswinnende natuurkundige die onder meer radium ontdekte, iets meer dan 10 procent.

De Standaard schrijft: