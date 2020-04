Buitenaards bezoek? Pentagon geeft beelden ufo’s officieel vrij

Het Pentagon heeft maandag drie video’s vrijgegeven met daarop beelden van ongeïdentificeerde vliegende objecten, oftewel ufo’s. De korrelige beelden waren eerder al gelekt wat tot speculatie over buitenaards bezoek leidde. Het Pentagon heeft nu de beelden officieel openbaar gemaakt om te laten zien dat de opnamen in elk geval echt zijn.

In een verklaring op de website schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie: ‘Na een grondige beoordeling heeft het ministerie vastgesteld dat de beelden geen vertrouwelijke informatie bevatten en geen invloed hebben op onderzoeken naar invasies van het militaire luchtruim door niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen.’

De beelden circuleren al online sinds 2007 en 2017, nadat ze gelekt werden. Volgens het Pentagon zijn de beelden dus echt en nog altijd onverklaard. Op de video’s is te zien wat gevechtspiloten zagen tijdens trainingsvluchten in 2004 en 2015. In 2017 deelde de New York Times het gelekte materiaal al eens.

Door het nu vrijgeven van de beelden, zullen de geruchten rond buitenaarde bezoekers allerminst verstommen, zo is de verwachting. De Amerikaanse senator Harry Reid uit de staat Nevada nam alvast een voorsprong door op Twitter te schrijven dat het nu vrijgegeven materiaal ‘slechts het topje van de ijsberg’ is van het bestaande onderzoek en materiaal. Ook schrijft hij: ‘Het Amerikaanse volk verdient het om geïnformeerd te worden.’

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020