Buitenlandse supermarkten voeren seniorenuren in tegen coronavirus

Belgische vestigingen van supermarktketen Delhaize voeren vanaf dinsdag seniorenuren in. Tussen 8 en 9 uur in de ochtend krijgen klanten ouder dan 65 voorrang. Bovendien wordt het aantal klanten beperkt tot 1 persoon per 15 vierkante meter.

De maatregel kan gezien de reacties op Facebook op veel bijval rekenen. Senioren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van het gevreesde virus. Velen van hen proberen contacten zoveel mogelijk te mijden om besmetting te voorkomen. Ook wordt zo tegengegaan dat de kwetsbare groep wordt overlopen door hamsteraars.

De vestigingen van Lidl in Ierland gaan op verzoek van klanten tot een soortgelijke maatregel over, maakt de keten bekend via Twitter:

We’ve been listening to your feedback and we will be implementing priority shopping hours for the elderly across all 163 Lidl stores in Ireland, 9-11am every day, until further notice.

