Buitenlandse vrijwilligers melden zich om mee te vechten tegen Russische invasie

De Oekraïense ambassade wil geen aantallen noemen maar volgens De Telegraaf hebben zich in Nederland tientallen veteranen en andere vrijwilligers gemeld om mee te vechten. Zondag plaatste de ambassade een oproep op Facebook waarin Nederlanders en andere buitenlanders worden aangemoedigd mee te vechten. “De president van Oekraïne Volodymyr Zelensky richt zich tot alle wereldburgers, vrienden van Oekraïne, vrede en democratie. Iedereen die zich wil aansluiten bij de verdediging van Oekraïne, Europa en de wereld kan komen en zij aan zij met de Oekraïners vechten tegen de Russische oorlogsmisdadigers.”

Het is volgens minister van Defensie Kajsa Ollongren voor Nederlanders niet verboden om zich bij het Oekraïense leger te voegen. Dat is het alleen als de strijd zich richt tegen Nederland of bondgenoten. Maar, zo benadrukte ze maandag in de Tweede Kamer, het is wel erg gevaarlijk: “Het humanitair oorlogsrecht zegt dat alleen militairen van de krijgsmacht rechtstreeks mogen deelnemen aan het gevecht. Het is dus niet toegestaan voor burgers om dat te doen. Op zich is het dienstnemen in een vreemde krijgsmacht in beginsel niet verboden. Dat is het alleen als je dienst neemt in een oorlog waar Nederland ook een partij bij is. Dat zijn de feitelijke omstandigheden. Maar ik vind het toch wel belangrijk om dit te benadrukken. Hier hebben we wet- en regelgeving voor. En nogmaals, het is gewoon uiterst gevaarlijk.”

Ook in Zweden melden vrijwilligers zich voor de strijd. Een expert wijst er op dat Rusland zich mogelijk tegen Zweden keert als het idee ontstaat dat er actief strijders worden geworven.