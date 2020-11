De Rotterdamse politie heeft in maart dit jaar bij een aanhouding onrechtmatig veel geweld gebruikt. Dat blijkt uit videobeelden van de arrestatie in handen van Zembla (BNNVARA). Daarop is te zien hoe een verdachte door een hondengeleider van de politie geschopt en geslagen wordt, beschoten met een stroomstootwapen en vervolgens in zijn auto aangevallen door een politiehond. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat er nauwelijks regelgeving bestaat rond de inzet van politiehonden.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam beoordeelt het politiegeweld uit de bovengenoemde video als ‘disproportioneel’. De verdachte heeft een schadevergoeding gekregen. Politiewetenschapper Jaap Timmer, die de beelden van de aanhouding analyseerde, kwalificeert het politieoptreden als “marteling”. Vanwege de betaalde schadevergoeding, wordt de betrokken hondengeleider niet vervolgd.

Het televisieprogramma Zembla deed onderzoek naar de landelijke inzet van de politiehond als geweldsmiddel. Na het vuurwapen is de hond het zwaarste wapen van de politie. Een beet van een politiehond kan zeer ernstig letsel veroorzaken. Er zijn in Nederland zo’n 400 politiehonden. Volgens eigen cijfers van de politie waren er vorig jaar 357 incidenten waarbij een politiehond beet. Maar waar bij andere politiewapens, zoals het vuurwapen en de pepperspray, nauwkeurig is vastgelegd hoe en tegen wie die wapens mogen worden ingezet, is er bij de hond wettelijk nauwelijks iets geregeld. Dat gebrek aan regels bemoeilijkt ook het strafrechtelijk vervolgen van hondengeleiders die te veel geweld gebruiken, zo blijkt uit verschillende gerechtelijke vonnissen.

Honden die op commando van de geleider niet loslaten, moeten door de politie worden afgekeurd. Maar er wordt door de politie niet geregistreerd welke honden er niet loslaten. Ook heeft de politie geen cijfers over het aantal honden dat wordt afgekeurd. Commissaris Ronald Verheggen, die de korpsleiding adviseert over de inzet van politiehonden: “Het niet 100% kunnen controleren van de hond hoort bij het geweldsmiddel hond. En dat hebben we te accepteren of we moeten ermee stoppen”.

Zembla beschikt ook over beveiligingsbeelden van een benzinestation in Rotterdam. Die waren volgens het Openbaar Ministerie Rotterdam kwijtgeraakt. Op de beelden is te zien dat een geleider zijn hond in de nek gooit van een verwarde man. Die raakt zwaargewond. De hondengeleider meldde niet direct, zoals is verplicht, dat hij de man ook met een wapenstok had geslagen en had geschopt. Tegen de hondengeleider wordt aangifte gedaan.

