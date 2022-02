Bulgaarse nationalist brengt Hitlergroet in Europees Parlement

De Bulgaarse Europarlementariër Angel Dzhambazki heeft in de plenaire zaal in Straatsburg de Hitlergroet gebracht. Hij deed dat bij het weglopen uit een debat over de sancties tegen Polen en Hongarije, waarin hij het aan de stok kreeg met zijn Italiaanse collega Sandro Gozi. Dzhambazki maakt deel uit van de ECH-fractie, waarin ook JA21 en de SGP zijn vertegenwoordigd.

Parce qu'il a défendu l'état de droit en 🇪🇺, @sandrogozi s'est fait insulter par l'eurodéputé @djambazki, qui a quitté l'hémicycle en faisant un scandaleux salut nazi. Tu as tout notre soutien Sandro. Nous demandons à Mme Metsola, @EP_President, d'agir. pic.twitter.com/rIXrbB5wO1 — Renaissance (@Renaissance_UE) February 16, 2022

De nationalist Dzhambazki was van mening dat er niet gedebatteerd werd over de rechtsstaat, maar dat er sprake was van ‘haat tegen het concept van een natie’. De Bulgaar zei dat hij en zijn medestanders het nooit eens zullen zijn met ‘de agenda’ van de Europese Unie, ‘die van de Ngo’s die Europa willen vernietigen en in iets anders willen veranderen’. Hij sloot zijn bijdrage af door een ‘ang leven te wensen voor Orban, Fidesz, Kaczynski, Bulgarije… Lang leve het Europa van de naties’. Daarna verliet Dzhambazki de zaal waarbij hij de Hitlergroet bracht aan vice-voorzitter van het Europees Parlement Pina Picierno die op dat moment de vergadering voorzat.

Picerno liet direct weten: ‘Ik veroordeel onmiddellijk wat er is gebeurd […]. Het Europees Parlement is een levend monument van democratie tegen de barbaarsheid van het nazi-fascisme’. Verschillende fracties in het Europees Parlement hebben voorzitter Roberta Metsola opgeroepen op te treden tegen de actie van Dzhambaki.