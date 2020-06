Bulgaarse premier slaapt met pistool en stapel geld: “Wees blij dat het geen kind is”

In Bulgarije is een rel ontstaan door de publicatie van foto’s waarop te zien is hoe de rechtse premier Boyko Borissov in bed slaapt met een pistool op zijn nachtkastje en een stapel biljetten van 500 euro in de la.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk — Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) June 17, 2020

De Volkskrant schrijft:

Tijdens een ingelaste persconferentie maakte de 61-jarige Borissov een warrige indruk. Eerst leek hij de authenticiteit van de foto’s te ontkennen, vervolgens kwam hij daarop terug. De foto waarop hij slapend te zien is, is echt, erkende hij. ‘Ik heb een wapen en daar doe ik geen afstand van’, verklaarde hij omringd door partijgenoten. Hij zei dat zijn politieke vijanden hem expres in de val hadden gelokt. ‘Waarom word ik gefotografeerd als ik lig te slapen? Hoe zit dat als ik snurk? Is dat vrijheid of democratie?’

Gedurende de persconferentie trachtte hij ‘grappen’ te maken. Zo zei hij: “Ze hebben me tenminste niet met een klein jongetje in bed gevonden. Dan had ik mezelf van het balkon gegooid.”

Bulgarije is het meest corrupte land binnen de Europese Unie. Pogingen om dat bestrijden halen tot nu toe weinig uit. De premier schrijft het lekken van de foto’s toe aan een actie van zijn vijanden om hem te beschadigen. Hij wil zijn land de eurozone binnenloodsen. Gevraagd naar wie zijn vijanden zijn wees hij onder meer op de huidige president van het land.

Vorige week lekte Borissov zelf per ongeluk sms-jes waaruit bleek dat hij zich bezighield met voetbaltransfers, schrijft Balkan Insight.

De socialistische oppositie stelt dat de premier het land in heeft gegeven van een macht achter de schermen.