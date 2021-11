Burgemeester Halsema roept op tot steunactie voor politieagenten

Burgemeester Femke Halsema vraagt Amsterdammer hun sympathie en waardering voor de politie duidelijk te uiten. Ze roept de inwoners op bijvoorbeeld hun duim op te steken naar patrouillerende agenten. Aanleiding voor de actie is de zware wissel die de huidige omstandigheden op de politieagenten trekken.

Ook dit weekend is er door de Amsterdamse politie weer hard gewerkt in moeilijke omstandigheden. Zowel in Amsterdam als andere steden waar onze politiemensen bijstand verleenden. Alle dienders verdienen een groot compliment, onze steun en solidariteit. Samen met onze andere hulpverleners bewaken zij 24/7 de veiligheid voor iedereen. Ongeacht de verschillende opvattingen over de coronapandemie of de maatregelen: kom je agenten tegen op straat laat dan weten hoe blij je bent met hun inzet en trouw. Steek een duim op of maak een praatje als er tijd voor is.