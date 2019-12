Burgemeester Halsema schrijft vrijbrief voor Daniel: ‘Hij moet kunnen rondlopen’

De wegens paarse krokodillen met uitzetting bedreigde Amsterdammer Daniel Buter heeft van burgemeester Halsema een brief gekregen waarmee hij over straat kan. In de brief staat dat de jongen weliswaar geen papieren heeft maar vrij moet kunnen rondlopen.

Halsema onthulde het bestaan van de vrijbrief in een Marathoninterview met de VPRO: “Ik heb een briefje geschreven waarin staat dat dit Daniel Buter is. Dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen en dat er anders contact met mij moet worden opgenomen. Met dat briefje heb ik hem kunnen wegsturen. En ik hoop dat hij nu weer lekker op zijn fiets door Noord rijdt.”

De geboren en getogen Amsterdammer Daniel werd vorige maand plots opgesloten en bedreigd met uitzetting naar de Dominicaanse Republiek, het land waar zijn ouders vandaan komen. Daniel woont bij zijn grootmoeder, zijn ouders hebben Nederland al langer verlaten. De jongen werd opgepakt toen hij zich van geen kwaad bewust bij de gemeente meldde omdat hij een paspoort nodig had voor zijn studie.

Kunstenares Tinkebell sloeg op Joop alarm over het lot van de jongen waarna er massaal protest op gang kwam en Daniel uiteindelijk uit detentie werd gehaald.

cc-foto: Michael Dames for the European Institute