Burgemeester Marcouch pakt intimidatie van bezoeksters abortuskliniek aan

Veelvuldig verzamelen betogers zich rond de abortuskliniek in Arnhem om te demonstreren en om vrouwen op andere gedachten te brengen. De manier waarop dit gebeurt, wordt door vrouwen die de kliniek bezoeken als zeer intimiderend ervaren. Datzelfde geldt voor het personeel en passanten van de kliniek. Burgemeester Ahmed Marcouch treedt daarom op tegen de demonstranten: “Met grote voeten treden zij het recht en de individuele vrijheid van deze vrouwen. Vrouwen zijn prima denkers, voelers en doeners. Laat de vrouwen met rust. Zij komen zelf wel naar u toe als ze adviezen aangaande abortus nodig hebben.”

De rechtbank Noord-Holland deed recentelijk uitspraak over het op hinderlijke wijze aanspreken van individuele bezoekers van de abortuskliniek in Heemstede. De rechtbank ziet daarin een rechtvaardiging voor een beperking op de wet openbare manifestaties. De rechter stelt dat het protest de bezoekers van de kliniek onevenredig hindert in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten uit de wet afbreking zwangerschap.

Naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak is burgemeester Marcouch van mening dat de situatie in Arnhem vergelijkbaar is met de situatie in Heemstede. De demonstranten zijn geïnformeerd dat er niet meer pal voor de abortuskliniek betoogd mag worden. De betogers zeiden daarop toe te stoppen met hun acties. Vervolgens hebben zij een standplaats ingenomen vlak voor de abortuskliniek en protesteren ze door een bord met folders voor hun buik te dragen. Omdat daarmee nog steeds het hinderlijke en intimiderende gedrag niet is gestopt, heeft het Arnhemse college besloten dat het voortaan verboden is om zonder vergunning een promotiestandplaats in te nemen binnen een straal van 500 meter rond de abortuskliniek.

Protesten tegen vrouwen die een abortuskliniek bezoeken voor een medische behandeling zijn veelal religieus getint en geïnspireerd door soortgelijke acties in de Verenigde Staten. Een zo’n demonstrant is een dominee en oprichter van een organisatie tegen abortus, islam en homoseksualiteit. De tieners Hannah Bauerle en Alex Cueto hebben zo hun eigen methode gevonden om daar tegen op te treden. Ze lezen hem de nogal expliciete tekst voor van de zomerhit WAP (Wet Ass Pussy) Cardi B en Megan Thee Stallion voor terwijl hij de Bijbel opzegt. “WAP heeft veel aandacht getrokken omdat het een song is gemaakt door vrouwen die hun lichamen terug opeisen en spreken over onze eigen vrouwelijke anatomie, dat is wat anders dan wat de samenleving gewend is: mannen die over vrouwenlichamen praten,” verklaart Alex Cueto tegenover Amerikaanse media die wat wilde doen aan het kennistekort bij de dominee. “Ik vermoedde dat hij er nog geen kennis van had genomen en het echt moest horen.” Een video van de actie is een online sensatie geworden.

De tieners maken deel uit van een groep zogeheten ‘beschermers’ die vrouwen begeleiden naar de medische kliniek om te voorkomen dat ze worden gehinderd door de religieuze demonstranten. De abortus-buddy’s hebben de laatste tijd hun tactiek gewijzigd. Zo spreken ze zich uit voor Black Lives Matter om het onderwerp te veranderen waar de demonstranten over praten. Over het algemeen discussiëren ze trouwens voornamelijk met de religieuze demonstranten.