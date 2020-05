Burgemeester: privacywet veroorzaakte onnodige corona-doden

Breunis van de Weerd, burgemeester van de Gelderse gemeente Nunspeet waar ruim 80 inwoners zijn overleden aan het coronavirus, wijt de massale sterfte mede aan de privacywet. Dat zegt hij in een interview met het Reformatorisch Dagblad:

“De doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost. Toen het parlement debatteerde over te weinig ic-bedden, overleden bij ons massaal mensen in verpleeghuizen. Niemand wist het, want officiële instanties mochten het niet melden. De GGD zei me niet te gaan bellen als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat het herleidbaar was. Mijn informatie moest ik vergaren via semilegale kanalen. Toen in Elspeet de eerste coronabesmetting bekend werd, heb ik het gewoon openbaar gemaakt. Het hele dorp sprak erover, maar ik mocht er niks over zeggen. Dat kan natuurlijk niet.”

Van de Weerd wijst er op dat het coronavirus in de ruim 27.000 inwoners tellende gemeente voor meer slachtoffers heeft gezorgd dan er tijdens de Tweede Wereldoorlog waren. De burgemeester spreekt van een stille ramp en vergelijkt de situatie ook anderszins met een oorlog:

“Ook professionals hebben zware tijden meegemaakt. Zo weet ik van een zorgmedewerker die zelfmoord pleegde. Die persoon kon niet langer aanzien wat er in verpleeghuizen gebeurde. Het lijkt op de vreselijke dingen die militairen tijdens hun uitzending meemaakten en daardoor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelden. Met Defensie had ik hierover inmiddels contact. We zoeken als gemeente uit wat we met deze inzichten kunnen voor de zwaarst getroffenen.”

Inmiddels is ook in Nunspeet de situatie aan het verbeteren en lijkt het ergste achter de rug. Afgelopen week is er niemand in de gemeente aan het virus overleden. Twee weken geleden waren dat er nog zeven.

