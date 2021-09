Burgemeester vraagt burgers zich te laten vaccineren, doet het zelf niet

De burgemeester van Nunspeet, SGP’er Breunis van de Weerd, heeft zijn burgers per brief opgeroepen zich alsjeblieft te laten vaccineren. Dit vanwege het zorgwekkend hoge aantal coronabesmettingen in de gemeente. Zelf kiest hij ervoor het vaccin niet te nemen, zo meldt de Stentor.

In de brief schrijft Van De Weerd dat er sprake is van ‘ernstige zorg’ nu zijn gemeente kampt met de meeste nieuwe besmettingen van heel Nederland. Dat heeft er volgens hem enerzijds mee te maken dat de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd, maar daarnaast ook dat de vaccinatiegraad in Nunspeet erg laag is. Iets waar de burgemeester zelf aan bijdraagt:

Ik ben niet kritisch op het vaccin. Ik heb besloten om er geen gebruik van te maken uit geloofsovertuiging. Dat is toch iets anders. Als anderen het ook heel bewust kiezen om het niet te doen, wie ben ik om daar iets van te vinden? Daar wil ik mensen vrij in laten.

De interviewer wil graag van de burgemeester weten of die het simpelweg de wil van God is als mensen ziek worden, maar volgens Van De Weerd is dat niet uit te leggen “in eenvoudige bewoordingen […] die voor een niet-gelovige te begrijpen zijn”. Wel zegt de burgemeester dat hij ongevaccineerd nog steeds gewoon zijn werk kan uitvoeren, ook wanneer dat betekent dat hij op bezoek moet bij kwetsbare personen. Daar gaat hij dan ook gewoon naartoe, tenzij die mensen hem expliciet laten weten dat hij niet welkom is. In de brief stelt Van De Weerd onder andere de vraag: ‘Wat als je jouw kwetsbare opa besmet?‘

Zijn oproep om te laten vaccineren terwijl hij het zelf niet doet, vindt Van De Weerd niet hypocriet. Hij geeft in het interview zelf toe dat zijn beslissing geen rationele is:

Wees verstandig en ga vaccineren, als je er rationeel over nadenkt. Dat is het beste voor je lichaam. Heel helder, geen discussie.

