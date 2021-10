Burgemeester Urk negeert handhaving coronapas omdat bevolking vaccinatie weigert

Burgemeester Cees van den Bos (SGP) van Urk gaat het naleven van coronapas-regels door de plaatselijke horeca niet controleren. Volgens Van den Bos zijn er te weinig coronapassen omdat de streng-christelijke bevolking weigert zich te laten vaccineren, verklaart hij tegenover De Stentor. Officieel is slechts 30 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

“Ik probeer rekening te houden met de couleur locale. Ik zou geen goede burgemeester zijn als ik dat niet zou doen. Het is niet hardvochtig de regels uitvoeren.” Urk heeft de laagste vaccinatiegraad van Nederland, 20-30 procent. Hoe gaat het dan met de coronapassen, die zijn er dus niet? “Inderdaad, dat is inherent daaraan. Als handhaver van de openbare orde vraag ik me af: wat is het doel van de regel? Urk zit heel laag in besmettingen, dus nemen ze toch op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Dat is van cruciaal belang voor óf en hoe hard je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving, zodat ik het doel van de rijksoverheid wel dien.”

De burgemeester zegt wel te controleren op andere maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden. En hij zegt veel voorlichting te geven. Van den Bos gaat evenwel niet op zijn weigerbeleid aangesproken worden door de Veiligheidsregio, ook al gaat hij in tegen het overheidsbeleid. Het handhaven is een zaak die door de Rijksoverheid afgedwongen moet worden, zegt een woordvoerder. De probleemgemeente Urk worstelt al langer met de landelijke wetgeving en seculiere normen en waarden. Zo veroorzaakten Urkse jongeren recent een landelijke schok door in nazi-uniformen Auschwitz “na te spelen”, werd er eerder een teststraat in brand gestoken en worden journalisten er belaagd.

Een mogelijke verklaring voor de lage cijfers van Urk is dat er eerder een forse besmettingsgolf heeft plaatsgevonden waardoor veel mensen nu immuun zijn. Ook laten maar weinig mensen zich testen. In de streng-religieuze kringen die het sociale gedrag bepalen is het zogeheten ‘onzichtbaar vaccineren’ wel een fenomeen. De weigering van de fundamentalistische christenen om zich te laten inenten is onder meer gebaseerd op de door Jezus in het Nieuwe Testament gebruikte metafoor dat niet de gezonde mensen maar de zieken naar de dokter moeten gaan (Mattheus 9:12). Net als andere fundamentalisten nemen de gelovigen in Urk de woorden uit hun steenoude heilige geschriften letterlijk.