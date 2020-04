Burgemeesters: alle evenementen tot september verbieden

Alle grote evenementen moeten tot zeker 1 september worden afgelast. Daar hebben burgemeesters van verschillende grote steden bij het kabinet op aangedrongen, zo meldt de NOS. Dat houdt in dat de komende maanden een streep gaat door alle festivals en wedstrijden in het betaald voetbal.

Het advies werd afgegeven in het overleg tussen het kabinet en de veiligheidsregio’s. Op dit moment gelden de huidige coronamaatregelen nog tot 28 april en het verbod op grote evenementen tot 1 juni. Komende week maakt het kabinet bekend of daarin iets wordt gewijzigd. Voetbalbond KNVB hoopt nog altijd tussen eind juni en begin augustus de competitie af te maken, maar als het aan de burgemeesters ligt gaat de bond zich in plaats daarvan vast richten op het volgende seizoen en hoe dat “corona-proof” te maken. Clubs als bijvoorbeeld Ajax, AZ en PSV hebben zich eerder al uitgesproken voor een directe beëindiging van de competitie.

Politiek verslaggever voor de NOS Ron Freser verwacht dat het kabinet niet om het advies van de burgemeesters heen kan. Hij zegt: ‘De veiligheidsregio’s en de burgemeesters spelen een cruciale rol in het overleg over deze crisis en bovendien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de evenementen. Als zij dit signaal nu zo duidelijk afgeven, ligt het voor de hand dat het kabinet volgt.’

Een week geleden sprak burgemeester Jorritsma van Eindhoven zich ook al uit over voortzetting van de competitie. Jorritsma, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, noemde de bestrijding van het coronavirus ‘nu even belangrijker dan voetbal’ en dat het veel te vroeg is om over competitiehervatting te spreken. ‘Als er gevoetbald wordt, zal de twaalfde man zich naar de stad bewegen. Mensen gaan samenscholen rond het stadion. Ik ga dat niet faciliteren,’ aldus Jorritsma.

