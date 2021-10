Burgemeesters Biblebelt bezorgd over razendsnelle stijging besmettingen

In de top25 van gemeenten met de meeste coronabesmettingen staan 17 plaatsen in de Biblebelt. Dat meldt de christelijke krant Nederlands Dagblad op basis van de RIVM-cijfers. Staphorst staat op de eerste plaats, en wordt gevolgd door Scherpenzeel en Zwartewaterland.

In de Biblebelt waren er de afgelopen week 5,6 positieve tests per 10.000 inwoners. Het gemiddelde in Nederland is 3,18. De krant rekent gemeenten tot de Biblebelt als de SGP er meer dan 4 procent van de stemmen haalt. Dat geldt voor 60 plaatsen in Nederland.

Ook het aandeel ziekenhuisopnamen in de Biblebelt valt op. In de Biblebelt zijn de ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners zo’n vijftig procent hoger dan in de rest van Nederland. De afgelopen dagen is het aantal ziekenhuisopnames in de Biblebelt hard gestegen, naar meer dan 0.3 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

De besmettingen baren de burgemeesters op de Biblebelt zorgen. Zo hebben de burgemeesters van Staphorst, Urk en Neder-Betuwe de inwoners opgeroepen om toch nog eens na te denken over vaccinatie. Zo stelt Jan ten Kate (Staphorst) “dat de cijfers aantonen dat vaccineren de kortste route uit de situatie is”.