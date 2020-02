Burgemeestersverkiezing Parijs verstoord door wraakporno, slachtoffer uit race

Benjamin Griveaux, kandidaat bij de komende lokale verkiezingen voor het burgemeesterschap van Parijs, is uit de race gestapt nadat er een seksueel getinte video is gepubliceerd. De clip zou onderdeel van online berichtenverkeer tussen hem en een onbekende vrouw. De beelden, waarvan de authenticiteit niet is bevestigd, zijn online gezet door de controversiële Russische kunstenaar Pjotr Pavlensky. In Frankrijk is online wraakporno sinds 2016 strafbaar met twee jaar cel of boetes die op kunnen lopen tot 60.000 euro.

Griveaux die kandidaat is namens LREM, de partij van president Emmanuel Macron, verklaart dat hij en zijn gezin al een jaar lang slachtoffer zijn van “laster, leugens, geruchten, anonieme aanvallen, de onthulling van gestolen privégesprekken en doodsbedreigingen.”

In de opiniepeilingen stond Griveaux op de derde plaats, achter de socialistische burgemeester Anne Hidalgo en de conservatieve ex-minister Rachida Dati. Er is nog een kandidaat van LREM over, de enigszins excentrieke wetenschapper Cédric Villani die echter niet gesteund wordt door Macron.

Pavlensky stelt dat hij de ‘hypocrisie’ van Griveaux aan de kaak wil stellen omdat die het vaak over de waarde van gezin en familie zou hebben. Hij zegt de beelden gekregen te hebben van een ex-geliefde van Griveaux. De publicatie wordt door politici van links tot rechts veroordeeld.

De Tijd schrijft: