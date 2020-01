Burger King’s nieuwe veganburger is helemaal niet vegan

De nieuwe veganburger van Burger King is niet geschikt voor vegetariërs en veganisten. Het nieuwste aanbod van de fastfoodketen, te bestellen vanaf maandag, wordt namelijk gebakken op een gewone vleesgrill. Burger King heeft zijn eerste soja-burger in het Verenigd Koningrijk gelanceerd, maar niet-vleeseters kunnen deze versie dus beter laten staan.

In een poging de burger te rebranden doopt de keten de burger nu om tot de Rebel Whopper en richt zich op flexitariërs. Dat zijn mensen die vlees eten, maar hun inname van dierlijke producten verminderen. Toni Vernelli, internationaal hoofd communicatie en marketing bij Veganuary, een campagne die mensen aanmoedigt om vlees-, zuivel- en eiervrij te eten in januari, is blij met de burger. Hij zei dat de bereidingsmethode “absoluut geen verschil maakt” voor degenen die proberen vleesconsumptie te verminderen, en dat de burger vleeseters kan aanmoedigen hun vleesconsumptie te verlagen.

De marketingdirecteur van de fastfoodketen, Katie Evans, beschreef het product in The Guardian als een “game-changer”.



“We willen dat onze eerste plantaardige Whopper de vlam-gegrilde smaak van de echte burger zo nauwkeurig mogelijk nabootst, en we zijn blij met het resultaat. We zijn verheugd om aan de vraag naar dit langverwachte product te voldoen en de Rebel eindelijk naar het VK te brengen.”

De burger is gemaakt in samenwerking met de Vegetarische Slager. Het groeiende bewustzijn van de impact van vlees- en zuivelproductie op het klimaat heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een piek in veganisme.

Weak effort from @BurgerKing re: rebel whopper, wtf is the point bringing out a veg burger that's cooked with meat?

I'm not precious about cross contamination but I draw the line at my food literally being cooked in meat juices.

Get a new grill & change the mayo you cowards.

— 🌱 Seeds in the Wasteland 🌿 (@seedsinthewaste) January 6, 2020