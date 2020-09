Burgers willen met volksaandelen de HEMA kopen en redden

De stichting HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief) is de campagne KoopdeHEMA gestart en roept burgers op aandelen te kopen zodat het befaamde warenhuis kan worden gered van de dreigende ondergang waar ultrakapitalisten het bedrijf in hebben gestort. “Hoe mooi zou het zijn als in 2026, bij de honderdste verjaardag, HEMA onze cooperatie wordt? We gaan geschiedenis schrijven als we met zijn allen de HEMA gaan kopen,” aldus de website van KoopdeHEMA. Het doel is het oer-Hollandse bedrijf een duurzame stabiele toekomst te bieden met oog op het belang van medewerkers, klanten en andere stakeholders van het bedrijf. Een van de drijvende krachten achter het burgerinitiatief is Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Zij verklaart:

“Net als veel andere Nederlanders heb ik de afgelopen jaren met verbijstering gekeken naar wat er met HEMA is gebeurd en hoe zij speelbal is geworden van investeerders zonder gevoel voor het iconische van onze HEMA. Wij gaan met dit unieke initiatief met vele kleine en grote investeerders enkele miljoenen ophalen. Als ons initiatief slaagt worden wij medeaandeelhouder van HEMA. Hiermee verkrijgen we een stem in het bedrijf en daarmee invloed op de toekomst daarvan. Het wrange is dat iedereen had gehoopt dat er met de komst van Marcel Boekhoorn in 2018 weer rust zou komen bij HEMA. Hij heeft ook stappen gezet voor de broodnodige schuldreductie en is gaan samenwerken met Jumbo. Wij willen de schuldreductie voortzetten.”

HENA wil voorkomen dat zogenaamde investeerders, die er op uit zijn het bedrijf op te zadelen met schulden om het vervolgens kaal te plukken, opnieuw kunnen toeslaan.

De afgelopen maanden hebben zich al 15.000 belangstellenden gemeld die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project dat het keiharde kapitalisme de voet dwars wil zetten. Retailspecialist Sabien Duetz stelt: “Door focus op de thuismarkt, oog voor duurzaamheid in combinatie met een slimme e-commerce strategie kunnen we zorgen voor een HEMA waar het niet alleen draait om omzet en winst, maar om behoud van dit mooie bedrijf.”

Net als bij het warenhuis zelf, wordt ook bij de redding gelet op de klanten met een kleine portemonnee. Deelnemen is mogelijk vanaf 10 euro. “We willen voorkomen dat HEMA weer in handen komt van de volgende liefdeloze investeerder die er alleen maar geld uit wil halen”, zegt Mei Li Vos in het Financieele Dagblad. “De belangen van de werknemers en de klanten moeten weer voorop komen.”

HEMA is door investeerders met een zware schuldenlast opgezadeld omdat ze daar onder de huidige wetgeving zichzelf financieel mee kunnen bevoordelen. De coronacrisis bracht de Nederlandse oogappel verder in de problemen. In juni werd het bedrijf overgenomen door een groep buitenlandse schuldeisers die er nu vanaf willen. Er zijn nog twee partijen in de race om het bedrijf te kopen, de Britse investeerder Alteri en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, die een verbond heeft gesloten met onder meer voormalig HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn en Jumbo-familie Van Eerd. Het is nog niet duidelijk of zij het HENA-initiatief steunen.