Racistische brief voor makelaar: ‘andersgetinten niet welkom’

Een ‘buurtcomité’ in het Zuid-Hollandse ’s Gravendeel heeft een makelaar een brief gestuurd met de boodschap dat “andersgetinten en asocialen” niet welkom zijn. “Dit is een gezellige, sociale buurt. Dat willen we graag zo houden.” De makelaar had kort daarvoor een koopwoning in het dorp bezocht met twee getinte mensen, meldt het AD.

De huidige eigenaar van de woning is een Portugees die terugkeert naar zijn geboorteland. De makelaar, ook afkomstig uit Portugal, is verbijsterd over de racistische brief. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, verklaart hij tegenover de krant. Burgemeester Bram van Hemmen van de Hoeksche Waard spreekt van “onversneden racisme”.

Verscheidene bewoners van ’s Gravendeel verklaren tegenover het AD dat ze de boodschap van de brief onderschrijven. Makelaar Diogo dos Santos vraagt zich wel af of er daadwerkelijk een buurtcomité achter de brief zit. Hij vermoedt dat er sprake is van een eenmansactie. “Eén buurman vraagt altijd aan mijn medewerker of al bekend is wie en welk type mens er komt wonen als ze er een bezichtiging heeft.”

Ten tijde van de vluchtelingencrisis kwam ’s Gravendeel al negatief in het nieuws omdat tegenstanders van de opvang van Syrische vluchtelingen in het dorp een wethouder bespuugden. Ook dreigde een bezoeker van een bewonersbijeenkomst asielzoekers dood te steken. De reden: “Ik heb drie dochters. Nou, dan weet je het wel.”

cc-foto: T. Penders