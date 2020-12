Cabinepersoneel moet luiers dragen tegen corona; problemen met vaccins en testen

De Chinese luchtvaartautoriteiten adviseren cabinepersoneel op vluchten van en naar landen met veel besmettingsgevallen om luiers te dragen en het gebruik van de toiletten aan boord te vermijden. De waarschuwing geldt voor landen met meer dan 500 gevallen per miljoen inwoners, zoals Nederland en de Verenigde Staten. Bij vluchten naar minder risicovolle landen wordt het personeel geadviseerd een toiletruimte aan boord exclusief voor zichzelf te reserveren en die voor en na ieder gebruik te ontsmetten.

Ondertussen zijn er tegenvallers met zowel de ontwikkeling van vaccins als het gebruik van testen. Het vaccin dat de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben ontwikkeld en ook door Nederland is besteld, stuit op problemen. Oudere patiënten worden er minder door beschermd dan de bedoeling is en daardoor wordt de gebruikte techniek opnieuw onderzocht. Het betekent dat het vaccin pas eind 2021 of later beschikbaar zal zijn.

Het AD schrijft:

Nederland verwachtte in het derde kwartaal 5,85 miljoen doses van het Sanofi-GSK-vaccin en nog eens eenzelfde hoeveelheid in het vierde kwartaal. Het kabinet hield al een slag om de arm omdat – anders dan de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca – de onderzoeken onder grote groepen mensen nog moesten beginnen. (…) Ook zonder Sanofi-GSK zijn er genoeg vaccins om heel Nederland volgend jaar te beschermen, mits de andere vaccins wél werken en tijdig geleverd kunnen worden.

Ook Australië kampt met een tegenvaller bij de strijd tegen het virus. Een bestelling van 51 miljoen vaccins is geannuleerd nadat bleek dat proefpersonen plotseling positief testten op HIV-infectie. Overigens zonder dat ze daadwerkelijk HIV hadden opgelopen. Het zou wel betekenen dat de opsporing van HIV ernstig gehinderd zou worden als het vaccin massaal werd toegediend. De productie van het vaccin, ontwikkeld door de universiteit van Victoria en farmaceut CSL, is stopgezet. Premier Scott Morrison maakte de tegenslag vrijdag bekend.

Eerder legden de Britten een proef met het vaccin van Pfizer stil omdat er een allergische reactie optrad bij twee proefpersonen. Een woordvoerder van Pfizer heeft verklaard dat er tijdens de test met 44.000 proefpersonen geen serieuze allergische reacties zijn waargenomen maar dat mensen die gevoelig zijn voor dergelijke afweerreacties zijn uitgesloten van de proeven.

Een cruise vanuit Singapore werd eerder deze week halsoverkop afgebroken nadat een van de passagiers ziek werd en positief testte op het virus. Naar nu blijkt was dat onterecht. De 83-jarige man is bij terugkeer in de haven verscheidene malen getest en iedere keer was de uitslag negatief. De Quantum of the Seas telde aan boord bijna drieduizend passagiers en bemanningsleden. Geen van hen is bij terugkeer positief getest.

cc-foto: Kevin Chung