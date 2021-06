Café Weltschmerz kan de waarheid niet aan en verwijdert coronadebat

Café Weltschmerz heeft een discussie van zijn site verwijderd tussen wetenschapsjournalist Maarten Keulemans (de Volkskrant) en Ab Gietelink, die de ernst van de coronapandemie bagatelliseert. Volgens het platform voor complotdenkers is dat gebeurd omdat “het van beide kanten een ondermaats debat was”.

Uitgebreid @mkeulemans aan de telefoon de reden uitgelegd. Het was van beide kanten een ondermaats debat. Keulemans is uitgenodigd voor een nieuw debat. https://t.co/wVSYYYYIQB — Café Weltschmerz (@cafeweltschmerz) June 30, 2021

In het gesprek komt Gietelink met allerhande ‘feiten’ aanzetten die al lang en breed zijn weerlegd, bijvoorbeeld over de sterftekans door covid-19, hydroxychloroquine en de effectiviteit van de lockdowns. Keulemans, die al sinds begin vorig jaar verslag doet van de corona-epidemie, heeft dan ook weinig moeite om te laten zien waar Gietelink de mist ingaat.

Ook maakt de wetenschapsredacteur van de Volkskrant bezwaar als Gietelink beweert dat we dankzij de coronamaatregelen in een ‘virologische dictatuur’ leven. “Is jouw fiets wel eens gevorderd? Hoe vaak ben je in elkaar geslagen? Wordt deze studio straks leeggeruimd? Mijn moeder heeft in een jappenkamp gezeten als klein meisje. Dat is een dictatuur. Belarus, waar mijn collega-journalisten worden vastgehouden en gemarteld: dat is een dictatuur. Je bent echt wel een watje als je het in Nederland een dictatuur vindt.”

Keulemans vermoedt dat Café Weltschmerz de video niet via zijn site wil delen omdat hij “Ab onder tafel lulde”. Wie de beelden wil zien die Café Weltschmerz verborgen wil houden: het gesprek is op deze pagina nog altijd te bekijken.