Cafés en restaurants Wenen openen deuren uit protest tegen lockdown

In Wenen hebben maandag zo’n honderdvijftig cafés en restaurants hun deuren geopend uit protest tegen de corona-lockdown. Met het openen hopen de horeca-uitbaters aandacht te krijgen voor de onzekere situatie waarin zijn verkeren doordat hun zaken gesloten moeten blijven. Hoewel de deuren open zijn, worden er geen klanten bediend.

In en rond Wenen zijn ongeveer 9.000 horecagelegenheden. Degene die maandag opengaan zullen in plaats van eten en drinken serveren, kaarsen opsteken in de raamkozijnen. Het is niemand toegestaan de cafés en restaurants daadwerkelijk te betreden.

Volgens een woordvoerder van de lokale horeca gaat het niet om ongehoorzaamheid, maar om een noodkreet. Sinds de lockdown loopt inmiddels 20 tot 30 procent van de cafés en restaurants het risico op korte termijn failliet te gaan. De Oostenrijkse overheid heeft een noodfonds in het leven geroepen, maar dat is volgens de horeca-uitbaters niet genoeg om de verloren inkomsten te dekken.

