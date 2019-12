Camera’s moeten graf Karl Marx beschermen tegen vandalen

De beheerders van het graf van Karl Marx hebben camera’s geïnstalleerd nadat het graf van de grondlegger van het communisme dit jaar twee keer het doelwit was geworden van vandalen. De camera’s zijn vastgemaakt aan twee boomstammen naast het graf, meldt The Guardian. De krant kan niet nalaten te wijzen op de ironie dat de ideeën van Marx een inspiratiebron waren voor allerhande regimes die hun bevolking ook met alle mogelijke middelen in de gaten hielden.

Begin dit jaar werd de graftombe van Marx met rode verf beklad. De vandalen lieten onder meer de tekst ‘doctrine of hate’ achter op de steen. Zij verweten Marx dat hij een ideologie heeft bedacht die tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost. Overigens had Marx zelf ook de nodige moeite met de interpretatie die anderen aan zijn werk gaven. Zo schreef hij kort voor zijn dood aan zijn goede vriend Friedrich Engels over enkele volgelingen: “Als zij Marxisten zijn, dan ben ik het niet.”

Marx ligt begraven op de Highgate-begraafplaats in Londen. De van oorsprong Duitse filosoof bracht het grootste deel van zijn leven door in de Britse hoofdstad, nadat verscheidene landen op het Europese vasteland hem de deur hadden gewezen. Anders dan de autoriteiten op het continent waren de Britten niet bang dat Marx’ aanwezigheid zou leiden tot een revolutie. Marx had in Engeland gezelschap van de sociaal bewogen fabriekseigenaar Engels, die hem financieel ondersteunde en zijn teksten redigeerde.