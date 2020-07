Campagne artsen tegen luchtvervuiling, intensieve veeteelt funest voor longen

Artsen starten in september een campagne op radio en tv om Nederlanders te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling. Een van de initiatiefnemers, oncologisch chirurg Ignas van Bebber van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, verklaart tegenover Omroep Brabant dat het verband tussen luchtvervuiling en voortijdig overlijden niet langer worden ontkend. “Met ons beleid van ontkennen en negeren accepteren we dat mensen eerder dood gaan”, zegt hij.

Van Bebber wijst onder meer op de schadelijke gevolgen van de intensieve veeteelt. De luchtvervuiling die daarvan het resultaat is, heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. “In de gebieden met intensieve veehouderij is de luchtkwaliteit zó slecht dat dat rechtstreeks gevolgen heeft voor onze longen”, verklaart hij.

“We verzieken ons leefmilieu en daarmee onszelf”, lichtte hij in een uitgebreider gesprek met Omroep Brabant toe. De arts geeft aan te snappen dat boeren het momenteel moeilijk hebben. En hij begrijpt dat ze actievoeren. “Ze vechten voor hun belangen. Maar ik heb maar één belang: de gezondheid van iedereen. Ook die van boeren.”

Er zijn verscheidene onderzoeken waaruit blijkt dat het coronavirus harder toeslaat in gebieden waar meer luchtvervuiling is. Wetenschappers van Harvard meldden in april aan dat mensen die wonen op plaatsen met meer vervuilde lucht, een grotere kans hebben om te overlijden.

Vorige week waarschuwden Britse onderzoekers, die onder meer keken naar de uitbraak in Nederland, dat luchtvervuiling leidt tot meer en ernstiger coronabesmettingen. De reden is dat mensen door de vervuiling al meer long- en hartproblemen hebben, en daardoor kwetsbaarder zijn.

cc-foto: Pexels