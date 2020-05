Canada verhoogt lage salarissen vitale beroepen

De Canadese premier Justin Trudeau heeft bekendgemaakt dat laagbetaalde vitale beroepen, zoals die van medewerkers in verzorgingshuizen, een salarisverhoging krijgen. “Als je je leven riskeert om dit land draaiende te houden en je krijgt daarvoor een minimumloon dan verdien je opslag,” verklaarde de premier. Trudeau constateert dat mensen die van levensbelang zijn voor de maatschappij vaak economisch en ook op andere gebieden enorm kwetsbaar zijn.

In Canada zijn nu circa 4300 mensen overleden aan Covod-19, 80 procent daarvan woonde in een verzorgingshuis. Er zijn in totaal 64.000 besmettingsgevallen vastgesteld. Quebec, de Franstalige provincie die in de stad Montreal kampt met een ernstig tekort aan zorgpersoneel heeft aangekondigd parttime werk in de zorg hoger te gaan belonen. Buiten Quebec en Montreal komt het virus amper voor in de provincie.

In Nederland bepleit SP-leider Lilian Marijnissen een salarisverhoging voor laagbetaalde vitale beroepen: