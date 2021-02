Capitool-bestormers kwamen dichtbij koffer met nucleaire lanceercodes

Op het moment dat de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence in allerijl in veiligheid gebracht werd tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari, droeg hij het koffertje bij zich met daarin de nucleaire lanceercodes. Dat werd duidelijk tijdens het impeachmentproces dat momenteel gehouden wordt in de Senaat.

Tijdens het proces werden niet eerder vertoonde beelden van de aanval vertoond. Zo was te zien dat stafleden van Nancy Pelosi zich net op tijd konden barricaderen en dat senator Mitt Romney op het allerlaatste moment werd gered van een aanstormde MAGA-meute. Ook bleek op camera te zijn vastgelegd hoe Mike Pence werd geëvacueerd, vlak voor de Trump-aanhangers toegang kregen tot het Capitool. De koffer die hij bij zich droeg is nu geïdentificeerd als de zogenaamde “nuclear football”. In die koffer, altijd in bezit van de president of de vice-president, bevindt zich de apparatuur en de codes om het Amerikaanse nucleaire arsenaal te lanceren.

Hoewel er wat deuren en muren tussen zaten, bevonden de Trump-aanhangers – inmiddels uit op het bloed van Pence – zich op een gegeven moment op slechts 30 meter afstand van de vicepresident en de koffer. Volgens experts zijn er voldoende veiligheidsprotocollen waardoor de aanvallers niet daadwerkelijk een nucleaire aanval konden uitvoeren. Wel was er een groot risico dat ze met de inhoud van de koffer zeer gevoelige veiligheidsinformatie met de buitenwereld konden delen.

Bron: The Independent