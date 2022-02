Carnaval in Nice onder coronamaatregelen van start, na twee jaar afwezigheid

In de Zuidfranse stad Nice is de start gegeven voor de 137e editie van het carnaval, het volksfeest dat de afgelopen twee jaar geen doorgang kon vinden als gevolg van de pandemie. Caroline Constantin, directeur van het carnaval, verklaart dat de coronamaatregelen van de overheid streng gevolgd worden. Het betekent onder meer dat er minder toeschouwers zijn, 12.000 per dag in plaats van de gebruikelijke 20.000. Tickets voor het feest zijn gratis maar alleen beschikbaar voor inwoners van de stad. Het feest duurt tot 28 februari.

Geen video? Klik hier.

Voor Nederland is nog niet duidelijk of het carnaval, dat op 24 februari zou moeten beginnen, doorgang vindt en zo ja, hoe. Minister Kuipers verklaarde vrijdag dat het alleen door kan gaan onder 1G-beleid wat wil zeggen dat alle deelnemers een testbewijs moeten kunnen overleggen, ongeacht of ze gevaccineerd zijn. Inmiddels hebben anonieme regeringsbronnen aan de NOS laten weten dat waarschijnlijk een 3G-beleid gevolgd gaat worden. Begin volgende week beslist het kabinet over het feest dat twee jaar geleden in Nederland het begin van de pandemie inluidde.