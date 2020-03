Casting director doet steractrice Haenel in de ban na actie tegen Polanski

De Franse steractrice Adèle Haenel die vorige week bij de uitreiking van de Césars, de Franse versie van de Oscars, protesteerde tegen de toekenning voor Beste Regisseur aan Roman Polanski, zal dat moeten bekopen met het einde van haar carrière. Dat is althans de mening van de vooraanstaande casting director Olivier Carbone, bekend van onder meer Inglorious Bastards.

Haenel liep woedend de zaal uit toen de prijs werd toegekend en riep op de gang ‘Bravo pedofiel!’.

“Bravo, pedophilia!” Adèle Haenel, star of Portrait of a Lady on Fire, and the film’s director Céline Sciamma walking out after child rapist Roman #Polanski won the best director award at the Césars, #France’s equivalent to the Oscars. h/t @alucarda pic.twitter.com/u4oI2N0c30 — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 29, 2020

Polanski werd in de jaren ’70 aangeklaagd voor de verkrachting van een 13-jarig meisje en maakte indertijd geen geheim van zijn voorkeur voor seks met minderjarigen. In dit interview uit 1979 spreekt hij zich er duidelijk over uit. Hij wist aan zijn straf te ontkomen door de VS te ontvluchten en zich in Frankrijk te vestigen. Hij beschikt over de Franse nationaliteit en kan daarom niet uitgeleverd worden.

De actie van Haenel leidde tot veel discussie, evenals over de vraag of de prijs aan Polanski toegekend had mogen worden voor zijn film J’accuse over de Dreyfuss-affaire. Casting director Carbone dreigde er echter mee de actrice op de zwarte lijst te zetten: “Afgaande op mijn bronnen Haenel zal je snel verrast worden met een goeie omerta, een zeer verdiend einde van je carrière. Haenel je bent minuscuul in vergelijking met het talent van Polanski.” De actrice werd de afgelopen jaren onder meer zeven keer genomineerd voor een César en won die twee keer.

Nader onderzoek leerde dat Carbone zijn posting niet in een opwelling had geplaatst, maar zelfs diverse malen had aangepast. Zo noemde hij Haenel eerst een “grote hoer”. De vraag is nu wiens carrière sneller ten einde komt, die van Haenel vanwege haar moedige daad, of die van Carbone vanwege zijn misselijkmakend machtsmisbruik.

L'historique des modifications du post est un délice "tous des grosses putes" pic.twitter.com/7X8zwTHAwQ — Catin liseur (@PLapomme) March 4, 2020

In januari werd een regisseur gearresteerd nadat Haenel onthulde dat ze op 12-jarige leeftijd door hem misbruikt was.

cc-foto: Festival International du Film