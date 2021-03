Catalaanse vertaler Amanda Gorman moet opdracht inleveren: ‘Verkeerd profiel’

De vertaling van het werk van de Amerikaanse spoken word-artieste Amanda Gorman levert op meer plekken in Europa moeilijkheden op. Nadat in Nederland Marieke Lucas Rijneveld de opdracht teruggaf na de nodige kritiek, heeft nu ook de Catalaanse vertaler de opdracht moeten afstaan. Volgens vertaler Victor Obiols voldeed hij uiteindelijk toch niet aan het gewenste profiel.

‘Mij is verteld dat ik niet geschikt ben voor de vertaling,’ aldus Obiols die onder meer verantwoordelijk is voor het vertalen van werken van William Shakespeare naar het Catalaans. ‘Ze trokken mijn kwalificaties niet in twijfel, maar er wordt gezocht naar iemand met een ander profiel, een jonge activist, bij voorkeur een zwart persoon.’

Obiols zegt niet precies te weten wie er achter zijn afzegging zit, of dat de uitgever van Gorman is geweest of haar agent. Hij is het er echter niet mee eens:

Maar als ik een dichter niet kan vertalen omdat ze jong, vrouwelijk, zwart en een Amerikaan van de 21ste eeuw is, dan kan ik Homerus ook niet vertalen, want ik ben geen Griek uit de 8ste eeuw voor Christus. Of ik had Shakespeare ook niet kunnen vertalen, want ik ben geen Engelsman uit de 16e eeuw.

De 23-jarige Gorman verwierf plotselinge wereldfaam nadat zij haar gedicht The Hill We Climb ten gehore bracht tijdens de inauguratie van president Joe Biden. In haar werk is haar eigen positie als jonge zwarte vrouw een terugkerend thema.

Bron: Welt