Cateringmedewerker KLM na kwart eeuw dienst ontslagen om flesje water

Een medewerker van de cateringservice van KLM is na ruim een kwart eeuw dienstverband op staande voet ontslagen omdat hij een flesje water van het bedrijf heeft gepakt. De man heeft geprobeerd zijn ontslag aan te vechten, maar de rechter stelde hem in het ongelijk. Dat meldt RTL Nieuws.

In oktober werd de 53-jarige man door zijn leidinggevende betrapt toen hij een flesje water pakte dat bedoeld was voor in het vliegtuig, en dit overgoot in een eigen fles met de bedoeling dat op te drinken. Omdat in het reglement staat dat het voor werknemers niet is toegestaan eten en drinken te nuttigen dat bestemd is voor de vluchtcatering, werd de man op staande voet ontslagen. Volgens de rechter had de man dit moeten weten.

De man verliest vanwege zijn rechtmatige ontslag mogelijk zijn recht op een WW-uitkering en moet daarnaast de juridische kosten vergoeden. Die bedragen 720 euro. Volgens RTL Nieuws is de man kostwinner en eigenaar van een koophuis. Hij werkte sinds 1994 voor het cateringbedrijf van KLM.

cc-foto: Pexels