CBS doet stigmatiserende termen ‘westers’ en ‘niet-westers’ in de ban

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat de achterhaalde begrippen ‘westers’ en -niet-westers’ niet lang meer gebruiken. Dat meldt NRC. Volgens een woordvoerder is “de uitgang in zicht” en zullen de termen binnen een paar jaar zijn uitgefaseerd.

Binnenkort komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met een advies waarin de overheid wordt opgeroepen mensen mensen met een migratie-achtergrond niet langer in deze categorieën in te delen. Dat onderscheid is volgens de raad “niet wetenschappelijk onderbouwd” en roept “negatieve associaties” op.

Volgens de WRR maakt een onderverdeling in ‘westers’ en ‘niet-westers’ een “rangschikking in plaats van een neutrale nevenschikking”. Dat doet zich vooral voor bij de tweede en derde generatie die in Nederland geboren zijn, maar evengoed het predicaat ‘niet-westers’ krijgen. Ook spreekt het rapport van “een koloniale connotatie”. Binnen de twee categorieën is ook een zekere mate van willekeur aanwezig. Zo worden inwoners uit Japan en Indonesië als ‘westers’ bestempeld, mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën Curaçao en Sint Maarten als “niet-westers”.

De discussie rond deze achterhaalde begrippen wordt momenteel ook gevoerd op de Universiteit Utrecht. Die wilde haar medewerkers met behulp van een CBS-tool in kaart brengen en gebruikte daarvoor de categorieën Nederlands, westers en niet-westers. Dit leidde tot stevig verzet bij een deel van de medewerkers omdat hiermee ‘een discutabel onderscheid in stand wordt gehouden’. De WRR geeft die medewerkers gelijk.