CBS-econoom: ‘Millennials hebben hoger inkomen dan alle voorgaande generaties’

Millennials klagen nogal eens over inhalige boomers die ervoor verantwoordelijk zijn dat hun generatie het minder moet doen en amper een toekomst heeft. Deze zogeheten Generatie Y, geboren in de jaren tachtig en negentig wordt wel gezien als de verloren generatie. Maar de praktijk is anders dan dat beeld, volgens Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS die ook bekend staat als ‘de cijferman van Nederland’. Op Twitter geeft hij inkijk in de statistieken, ontleend aan een afgelopen najaar gepubliceerde studie.

“Zijn millennials een verloren generatie? Niet als je kijkt naar het inkomen. Op hun 30e hebben zij een hoger inkomen dan alle generaties voor hen op die leeftijd. Het verschil met de babyboomers is zelfs bijna 60%,” aldus de Van Mulligen.

Zijn millennials een verloren generatie? Niet als je kijkt naar het inkomen. Op hun 30e hebben zij een hoger inkomen dan alle generaties voor hen op die leeftijd. Het verschil met de babyboomers is zelfs bijna 60% pic.twitter.com/fxhGl5eW9F — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) February 9, 2022

“Voor het huizenbezit ziet het er anders uit. Millennials bezitten op hun 30e iets vaker een huis dan babyboomers deden op die leeftijd, maar minder vaak dan de generaties daartussen. Huizenbezit op die leeftijd was het grootste bij mensen geboren van 1975 tot 1984.” Die laatste groep staat bekend als de Generation X, die in Nederland juist de Generatie Nix of de patatgeneratie wordt genoemd. Overigens stond ook die generatie bekend als “de verloren generatie”. De babyboomers zelf vormden de hippie-generatie die, je raadt het nooit, ook als verlorene werd beschouwd.

Uit de statistieken blijkt ook dat er nu in vergelijking met vroeger meer mensen werken maar dat ze minder uren maken.

Van Mulligen noemt in replies het vergelijken van generaties “een nationale hobby”. Hij gaat in ook op specifieke zorgen van millennials. Zo wil iemand weten of de cijfers zijn “gecorrigeerd voor broodjes avocado en cappuccino-havermelk?”

Zijn deze cijfers gecorrigeerd voor broodjes avocado en cappuccino-havermelk? — Jeroen Beekmans (@jeroenbeekmans) February 9, 2022

Waarop de econoom uitlegt dat die factoren niet zijn meegewogen omdat ze geen enkel effect hebben op de welvaart. Wat onder meer een schok kan zijn voor boomers die menen dat millennials hun geld gewoon verkeerd besteden.

De echte verloren generatie is waarschijnlijk Generatie Z, veelzeggend de laatste letter van het alfabet. Zij gaan lang genoeg leven om de effecten van de klimaatcrisis volop mee te maken.

cc-foto: Nenad Stojkovic