CBS: Vorig jaar ruim twintigduizend coronadoden in Nederland

In 2020 zijn meer dan 20.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte was afgelopen jaren vele malen hoger dan in voorgaande jaren, ook die waarin een griepepidemie heerste, en kan volledig worden toegeschreven aan Covid-19.

Uit de berekeningen blijkt dat 20.030 mensen aan corona overleden: bij 17.357 werd het virus inderdaad vastgesteld, bij 2673 bestaat er een sterk vermoeden. Alleen al in de tweede coronagolf, van 21 september tot en met 3 januari, bedroeg de oversterfte 7600 mensen. Ter vergelijking: tijdens de griepepidemie van 2018 bedroeg de oversterfte voor het hele jaar 2500 mensen.

Een ander groot verschil tussen de sterftecijfers van de coronapandemie en de griepepidemieën uit voorgaande jaren, is dat de slachtoffers in heel andere leeftijdscategorieën vallen. Zo werd er in 2018 helemaal geen oversterfte geregistreerd in de groep jonger dan 65 jaar, in 2020 bedroeg die 750 personen.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de sterfteberichten die dagelijks worden doorgegeven door gemeenten, die weer zijn gebaseerd op verklaringen van artsen. In juni van dit jaar komt het CBS met een uitgebreider overzicht van de sterftecijfers over 2020. De cijfers van het CBS zijn hoger dan die van het RIVM. Dat heeft ermee te maken dat die laatste zich alleen baseert op de meldingen die zijn doorgegeven aan de GGD.

Bron: NOS