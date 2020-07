CBS: Werkelijke aantal corona-doden Nederland twee keer zo hoog

Het werkelijke aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is waarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan nu geregistreerd is. Dat blijkt uit een nieuwe meetmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de oversterfte in te schatten.

Oversterfte houdt in dat er binnen een bepaalde periode meer mensen overlijden dan normaliter in diezelfde periode het geval is. Het CBS schrijft: “De geschatte oversterfte in de eerste elf weken van de corona-epidemie komt uit op 10 164 volgens de nieuwe methode. De uitkomsten laten zien dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden.”

Volgens het CBS kan met 95 procent zekerheid de conclusie worden getrokken dat ook deze mensen overleden aan Covid-19. Dat zij niet als zodanig in de statistieken terechtkwamen, heeft er deels mee te maken dat in de beginfase niet veel werd getest op het virus, vooral niet wanneer er geen overduidelijke symptomen aanwezig waren.

Bronnen: CBS, NOS / cc-foto: Wikimedia