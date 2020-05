CDA: Baudet maakt landelijke samenwerking met FvD onmogelijk

Het CDA is niet van plan een landelijke samenwerking aan te gaan met het Forum voor Democratie, zoals de partij onlangs wel deed in de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Dat schrijft CDA-voorzitter Rutger Ploum in een open brief op de partijwebsite. Volgens Ploum zijn de principes van specifiek Thierry Baudet onverenigbaar met die van het en probeert de FvD-leider de rechtsstaat af te breken.

Ploum schrijft dat hij in zijn functie als partijvoorzitter de afgelopen tijd veel vragen kreeg over de Brabantse samenwerking met Forum voor Democratie. Die keuze is ‘een Brabantse keuze,’ schrijft Ploum, ‘waaraan een complexe voorgeschiedenis van een bestuurscrisis over provinciale thema’s vooraf is gegaan’. Als het echter om de landelijke partijkoers gaat, zegt de voorzitter dat het zijn verantwoordelijkheid is ‘om te waken over (de grenzen van) onze identiteit. En dat zal ik nadrukkelijk doen’.

Over het uitsluiten van Forum schrijft Ploum verder:

Vanuit dat perspectief is het op dit moment volstrekt helder dat landelijk Forum voor Democratie een andere samenleving voor ogen staat dan wij. […] Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken. Het voortdurend ter discussie stellen van de rechtsstaat en van belangrijke instituties als de rechtspraak of de wetenschap – door welke partij dan ook – staat haaks op waarden en normen die voor ons bepalend zijn. […] Meerdere uitspraken van de politiek leider van FvD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden.

Beeld: CDA