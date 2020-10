Peter Kee (parlementair journalist voor onder andere Op1) en Francisco van Jole bespreken bij De Nieuws BV de nieuwe kandidatenlijst van het CDA. Kee legt uit hoe opmerkelijk de keuze is voor de nummer 3, een kandidaat waarvan zelfs hem de naam niet een, twee, drie te binnen wil schieten maar die een sleutelrol heeft gespeeld bij de vorming van de omstreden coalitie van de partij met het extreemrechtse Forum voor Democratie in het Brabantse provinciebestuur. Hij vertelt dat de kandidatuur intern op veel weerstand stuit.

Kee wijst ook op hoe de partij omspringt met het barmhartige Kamerlid Chris van Dam. De politicus die zich onder meer inzette voor een humaner vluchtelingenbeleid werd zo laag op de lijst geplaatst dat hij bedankt voor de eer. Ook gaat hij nog even in op de kandidatuur van de tv-bekendheid Lucille Werner.

En dan is er de wervende verkiezingsspot Martijn van Helvert. De populaire Limburger zal moeten proberen via voorkeursstemmen in de Kamer te komen want de partij zet hem op de 25e plaats.

Tot slot komt kort de opvallende steun van de Tweede Kamer voor salarisverhoging in de zorg aan bod. De motie daartoe werd aangenomen omdat een lid van de ChristenUnie – officieel per ongeluk – voor stemde terwijl de coalitie tegen is.